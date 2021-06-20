Прокуратура проводит проверку после ДТП с тепловозом на Алтае

БАРНАУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Барнаульская транспортная прокуратура начала проверку после столкновения тепловоза и легкового автомобиля в Алтайском крае, в результате происшествия погибли два человека, пострадали двое детей. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в воскресенье.

"Около 15:40 (11:40 мск) на регулируемом железнодорожном переезде перегона Зональный - Чемровка произошло столкновение легкового автомобиля Chevrolet Lacetti с маневровым тепловозом. Предварительно установлено, что водитель автомобиля при исправной переездной сигнализации попытался проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта.

Источник в оперативных службах региона уточил ТАСС, что пострадавшим детям шесть и семь лет. Они получили ушибы.

По данным службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", водитель легкового автомобиля выехал на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным и столкновение предотвратить не удалось. Водитель автомобиля и пассажирка погибли на месте, двое детей госпитализированы. Схода подвижного состава не произошло, ситуация не повлияла на движение пассажирских поездов.