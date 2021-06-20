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Число пострадавших в результате подтопления в Ялте увеличилось до 43 человек

Кроме того, в результате подтопления погиб один человек, еще два человека пропали без вести

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате подтопления в Ялте увеличилось до 43 человек. Как сообщили в воскресенье в региональном министерстве внутренней политики, информации и связи, шестеро из них госпитализированы.

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"Обратились за медицинской помощью 43 человека, из них шестеро - стационарное лечение", - говорится в сообщении.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек. Еще два человека пропали без вести, ведутся поиски.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается подача коммунальных ресурсов.

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