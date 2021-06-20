Отключенное из-за сильного ветра энергоснабжение восстановлено почти у 30 тыс. свердловчан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Электроснабжение почти 30 тыс. потребителей удалось восстановить в Свердловской области после отключений, вызванных сильным ветром. По последним данным, без электричества остаются около 21 тыс. человек, большей части планируется помочь до конца текущего дня, сообщили ТАСС в воскресенье в министерстве энергетики и ЖКХ региона.

20 июня штормовой ветер с порывами до 25 м/с стал причиной массовых отключений на электросетях в Свердловской области - почти 50 тыс. человек остались без электроснабжения. Восстановительные работы ведет более 70 бригад энергетиков.

"[По последним данным] отключено 21 670 человек в 61 населенном пункте [Свердловская область]. Динамика восстановления хорошая, абсолютно всех восстановить сегодня не получится, но большую часть планируется восстановить до темноты", - сказал собеседник агентства.

По обновленным данным министерства на 22:30 (20:30 мск), энергоснабжение отключено у 10 608 человек в 49 населенных пунктах Свердловской области. Отключено 167 трансформаторных подстанций общей мощностью 6,8 МВт. Аварийно-восстановительные работы осуществляют 35 бригад в составе 93 человек, задействовано 33 единицы техники.

В пресс-службе "Облкоммунэнерго" ТАСС сообщили, что по данным на 21:40 (19:40 мск) без электроснабжения находятся 5,6 тыс. потребителей предприятия, 15 бригад продолжают свою работу.

По данным пресс-службы "МРСК Урала" (входит в компанию "Россети"), стихия оставила без электроснабжения в том числе 7,6 тыс. клиентов компании "Россети Урал". Специалисты производят необходимые переключения для подачи электроснабжения по резервным схемам, а также обходят все энергообъекты для установления мест повреждений и их ликвидации. Отмечается, что особый режим работы объявлен в "Свердловэнерго", сформированы аварийно-восстановительные бригады. Технологические нарушения зафиксированы на территориях Каменск-Уральского, Камышловкого, Красноуфимского, Михайловского, Краснотуринского, Богдановического, Талицкого, Красноуральского, Ивдельского, Первоуральского, Сысертского и ряда других районов, добавили в "МРСК Урала".