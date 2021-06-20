Пять человек пострадали в результате столкновения двух легковых машин под Ростовом-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Столкновение автомобилей Hyundai Accent и Toyota Camry произошло на автодороге Самбек - Матвеев Курган в Ростовской области. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетняя, сообщили в воскресенье журналистам в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Авария произошла около 18:00 мск. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Accent при развороте с обочины не предоставил преимущество двигавшемуся автомобилю Toyota Camry и допустил с ним столкновение.

"В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры автомобиля Hyundai Accent - женщина 1975 года рождения и девушка 1999 года рождения, а также водитель и пассажир автомобиля Toyota - 17-летняя девушка", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося, отметили в отделе пропаганды.