От четырех до девяти лет тюрьмы получили члены группы, продававшие патроны в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 21 июня. /ТАСС/. Уссурийский гарнизонный суд в Приморском крае назначил пятерым членам организованной группы, сбывавшей боеприпасы, сроки заключения от четырех до девяти лет, сообщает в понедельник пресс-служба Управления МВЖ по Приморскому краю.

"Ранее в апреле 2020 года оперативники получили информацию о том, что группа неустановленных лиц предлагает к сбыту в городе Уссурийске цинки (коробки - прим. ТАСС) с боеприпасами. Информация подтвердилась. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий злоумышленников задержали. Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание, в зависимости от роли каждого из них, в виде лишения свободы с отбыванием в колониях общего и строгого режима на сроки от 4 до 9 лет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что осужденные успели продать шесть цинков с боеприпасами, из которых пять с патронами калибра 7,62 мм по 216 патронов, и одна коробка калибром 5,45 мм в количестве 1 080 патронов. Все участники группы - местные жители в возрасте от 20 до 25 лет.

Они были осуждены за сбыт боеприпасов (часть 1 статьи 222 УК РФ), хищение боеприпасов (часть 1 статьи 226 УК РФ), а также за аналогичные преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору.