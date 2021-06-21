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Уголовное дело возбудили после ДТП с четырьмя погибшими в Хабаровском крае

Авария произошла на автодороге между поселком Переяславка и селом Зоевка в районе имени Лазо

ХАБАРОВСК, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после аварии, унесшей жизни четверых человек, включая ребенка, в Хабаровском крае. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - говорится в распространенном релизе.

Авария произошла накануне на автодороге между поселком Переяславка и селом Зоевка в районе имени Лазо. Столкнулись автомобили Subaru Impreza и Toyota Vitz, сообщала ранее прокуратура края. Один из автомобилей выехал на встречную полосу. Водитель и два пассажира Toyota Vitz, в том числе шестилетний ребенок, умерли на месте. Находившийся в этой машине 15-летний подросток госпитализирован. За рулем автомобиля Subaru Impreza находилась женщина 1994 года рождения, которая госпитализирована вместе с ее семилетним ребенком. Также в машине находился супруг предполагаемой виновницы ДТП, он погиб. Еще один несовершеннолетний пассажир Subaru Impreza госпитализирован.

На месте работает следственно-оперативная группа.

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