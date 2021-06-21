Число погибших в ДТП в районе имени Лазо Хабаровского края увеличилось до пяти

ХАБАРОВСК, 21 июня. /ТАСС/. Количество погибших в аварии в районе имени Лазо в Хабаровском крае увеличилось до пяти. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"По уточненной информации, госпитализировали женщину, ее ребенка и ее мать, а не еще одного ребенка. Мать предполагаемой виновницы ДТП - женщина 1973 года рождения - позднее скончалась в больнице", - сказали в прокуратуре.

Водитель и два пассажира Toyota Vitz, в который врезался Subaru Impreza, в том числе шестилетний ребенок, умерли на месте. Находившийся в этой машине 15-летний подросток госпитализирован. За рулем автомобиля Subaru Impreza находилась женщина 1994 года рождения, которая была госпитализирована вместе с ее семилетним ребенком. Также в машине находился супруг предполагаемой виновницы ДТП, он погиб. На месте работает следственно-оперативная группа, расследуется уголовное дело.

Авария произошла накануне на автодороге между поселком Переяславка и селом Зоевка в районе имени Лазо. Столкнулись автомобили Subaru Impreza и Toyota Vitz, сообщала ранее прокуратура края. По данным ведомства, в ДТП погибли четыре человека, включая шестилетнего ребенка. Также сообщалось о госпитализации женщины и двоих детей.