В Иркутске ликвидировали пожар в здании, в котором расположено хлебобулочное производство

ИРКУТСК, 21 июня. /ТАСС/. Последствия пожара в здании в Иркутске, в котором расположено хлебобулочное производство, ликвидированы, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Ночью завершили ликвидацию последствий пожара. Сегодня на месте происшествия будут работать дознаватели", - сказал собеседник агентства.

Пожар начался днем в воскресенье в одном из административных зданий улице Батарейной в Иркутске. Он был локализован на площади 1 тыс. кв. м. В результате возгорания никто не пострадал.