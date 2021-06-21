Нарушенное из-за непогоды энергоснабжение восстановили почти у 50 тыс. свердловчан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. В Свердловской области удалось восстановить электроснабжение почти 50 тыс. потребителей после отключений, вызванных сильным ветром. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона в понедельник.

20 июня штормовой ветер с порывами до 25 м/с стал причиной массовых отключений на электросетях в регионе - почти 50 тыс. человек остались без света. В восстановительных работах задействовали свыше 70 бригад энергетиков.

"Последствия штормового ветра, оставившего накануне без электричества свыше 50 тыс. свердловчан, в большинстве муниципалитетов области полностью устранены. К утру 21 июня из 77 пострадавших от непогоды территорий неподключенными к сетям остаются четыре населенных пункта в Верхнесалдинском районе, в которых проживает в общей сложности 211 человек", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игоря Чикризова, в данный момент энергетики Свердловэнерго проводят обследование воздушной линии. "После устранения повреждений подача электроэнергии будет возобновлена. По прогнозам специалистов, максимум до 14:00 (12:00 мск) энергообъекты заработают в штатном режиме, все потребители будут запитаны.

Аварийно-восстановительные работы продолжали в ночное время. В пресс-службе отметили, что в общей сложности 43 аварийные бригады - свыше 140 человек и 43 единицы спецтехники задействовали в устранении последствий непогоды. Использовали временные схемы подключения и резервные источники электроснабжения. Благодаря высокой концентрации сил и средств, задействованных энергетиками, подачу ресурса большей части потребителей полностью восстановили уже к вечеру 20 июня.