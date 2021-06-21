В Тюменской области за сутки ликвидировали природные пожары на площади более 2,6 тыс. га

ТЮМЕНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Восемь природных пожаров на общей площади более 2,6 тыс. га ликвидировали за сутки в Тюменской области. Всего в регионе действуют десять природных пожаров. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в понедельник.

"Возникшие пожары за последние сутки: один лесной пожар на общей площади 2,7 га. За сутки ликвидировано: шесть лесных пожаров на общей площади 1 510,5 га, два ландшафтных пожара на общей площади 1 123 га", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что всего в регионе действуют десять лесных пожаров.

Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее сообщал, что в регионе в 2021 году зафиксировали самые масштабные пожары за последние десять лет. Ввели режим повышенной готовности на территориях Тюменского, Исетского, Нижнетавдинского, Ярковского, Тобольского и Уватского муниципальных районов - гражданам и организациям запрещено посещать леса на перечисленных территориях. Режим ЧС муниципального характера в лесах сохраняется на территории Вагайского района.

По данным оперативного штаба, для тушения пожаров в регионе привлекли Авиалесоохрану, МЧС, подразделения УМВД и Минобороны РФ, применяют авиацию.