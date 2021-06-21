NBC: более 30 тыс. жителей Иллинойса испытывают перебои с электричеством из-за циклона

ТАСС, 21 июня. Не менее 34 тыс. американских граждан, проживающих в штате Иллинойс, в ночь на понедельник столкнулись с отключением электричества в нескольких округах из-за циклона, обрушившегося на штат. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на данные компании-поставщика электроэнергии Commonwealth Edison.

По информации вещателя, наиболее масштабные перебои наблюдаются в округе Ду-Пейдж, где электричества лишились более 14 тыс. жителей, а также в округе Кук с показателями в 13 тыс.

Как поясняет NBC, в этой области в воскресенье вечером был зафиксированы последствия мощного циклона, в частности порывистые ветры и торнадо. Отмечается, что вследствие как минимум одного торнадо в районе населенного пункта Вудридж были серьезно повреждены конструкции и линии передач.