Пять подростков пострадали в ДТП в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июня. /ТАСС/. Пять подростков получили травмы в результате ДТП на окраине Архангельска в районе деревни Повракульская в ночь на понедельник. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.

По данным ведомства, автомобиль "Форд Фокус" съехал в кювет. "Пятеро пострадавших, из них четверо госпитализировано. Всего в машине находились шесть человек. Подростки 2004-2005 годов рождения", - сказали в пресс-службе.

На момент прибытия первых спасательных подразделений очевидцы происшествия помогли выбраться из поврежденной машины двум девушкам и двум юношам. Водителя извлекли из машины пожарные. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.

Как уточнили в пресс-службе, по предварительным данным, водитель 1991 года рождения съехал с дороги в кювет и врезался в дерево. Водитель от медицинской помощи отказался. В ходе проверки установили, что предполагаемый виновник аварии находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.