Двоих пострадавших после падения самолета в Кузбассе перевели из реанимации

КЕМЕРОВО, 21 июня. /ТАСС/. Двое пострадавших в результате падения самолета в Кемеровской области переведены в общее отделение, еще три остаются в реанимации, сообщили ТАСС в пресс-службе центра медицины катастроф Кузбасса

"Двое пострадавших переведены из реанимации в общее отделение. В реанимации остаются трое человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшие в результате инцидента - парашютисты из Кузбасса, Хакасии, Новосибирской, Тульской и Рязанской областей.

Самолет L-410, принадлежащий кемеровскому отделению ДОСААФ, в субботу потерпел крушение в ходе тренировочного полета со спортсменами-парашютистами на борту в районе кузбасского аэродрома Танай. Погибли четыре человека, в том числе два пилота. По данным медиков, пострадали 15 человек, 13 из них госпитализированы. После крушения самолета возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"".