Рассмотрение апелляции по делу экс-главы Марий Эл Маркелова отложили из-за болезни судьи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Нижегородский областной суд в понедельник отложил рассмотрение апелляции по делу экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, осужденного на 13 лет колонии по делу о взятке, на 28 июня из-за болезни одного из председательствующих судей, передает корреспондент ТАСС.

В понедельник в суд были доставлены сам Маркелов, а также гендиректор марийской телекомпании "Регион-12" Наталья Кожанова, которую суд ранее признал виновной в посредничестве во взяточничестве и приговорил к восьми годам колонии, также оштрафовав на 235,2 млн рублей.

"Не явились сегодня адвокаты Вяткина, Гусев, адвокат Владимиров, потому что мы их предупредили о том, что заседание сегодня не состоится из-за болезни председательствующей по делу [судьи] Быковой, потому что она заболела. Есть предложение отложить [заседание] на 28 июня на 10:00", - сказал судья.

Возражений от сторон не последовало. Маркелов, сославшись на высокое артериальное давление, попросил сразу же после заседания доставить их с Кожановой в следственный изолятор.

Суд 24 февраля приговорил Маркелова к 13 годам колонии и штрафу в размере 235,28 млн рублей. По данным суда, Маркелов, используя вексельную схему, получил через посредника от владельца ООО "Птицефабрика Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за незаконное содействие на первоочередное оказание государственной поддержки, а также за общее покровительство по службе. Кроме того, компании были предоставлены справки из Минсельхоза Марий Эл с недостоверными данными для открытия кредитной линии в банке. Маркелов также обеспечивал свою личную охрану за счет средств республиканского бюджета и незаконно хранил 30 боевых патронов. Экс-глава Марий Эл не признал вину.

6 апреля 2017 года указом президента РФ Маркелов был освобожден от должности главы Марий Эл по личному заявлению, 14 апреля того же года Басманный суд Москвы арестовал его по подозрению в получении взятки. По решению Верховного суда дело в отношении Маркелова рассматривалось в Нижнем Новгороде.