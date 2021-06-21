На Кубани столкнулись два автобуса

КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/. Два автобуса столкнулись в Туапсинском районе Краснодарского края, после столкновения один из них загорелся, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступила информация, что в поселке Новомихайловка Туапсинского района на трассе Е-97 (Джубга - Сочи) произошло столкновение двух автобусов в попутном направлении с последующим загоранием одного из автобусов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к работам привлекли 25 человек и девять единиц техники. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

По информации источника, пострадали восемь детей и водитель. Средней тяжести [состояние у] восьми детей. Ушибы", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозов у одного из автобусов.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края ТАСС уточнили, что пострадавшие получили ушибы и царапины, ожогов нет.

Два автобуса, которые колонной перевозили детей, столкнулись в Туапсинском районе. В колонне ехало десять автобусов пионерского лагеря "Шахтинский текстильщик". "Всего в автобусах находились 62 ребенка, два водителя и два сопровождающих", - добавил источник.

После столкновения один из автобусов загорелся. Площадь пожара составила 12 кв. метров, в данный момент он потушен.

