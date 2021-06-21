В Москве мужчина угрожал ножом администратору кинотеатра в ответ на просьбу надеть маску

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мужчина угрожал ножом администратору кинотеатра в торгово-развлекательном комплексе в центре Москвы в ответ на просьбу надеть маску. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратился 25-летний житель Подмосковья, работающий администратором кинотеатра в торгово-развлекательном комплексе на Земляном Валу, дом 33. Он сообщил, что у него возник словесный конфликт с одним из посетителей. В ответ на просьбу надеть маску мужчина стал угрожать ему ножом", - сказал собеседник агентства.

Конфликт произошел в минувшую субботу. Нарушитель задержан, им нигде не работающий житель Санкт-Петербурга. "По данному факту проводится проверка", - добавил он.