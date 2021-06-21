Пятеро пострадавших при крушении самолета в Кузбассе выписаны из больницы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Пять человек, которые пострадали в результате крушения самолета с парашютистами в Кемеровской области, выписаны из больницы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил представитель аэродрома Танай.

"Пятеро спортсменов уже выписаны из больницы, остальные находятся в стабильном состоянии различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что администрация аэродрома полностью отвечает за медицинское обеспечение, организацию похорон и поддержку родственников погибших. "Материальной поддержки не требуется, но если она и будет оказана парашютным сообществом, то все поступившие денежные средства будут распределены между родственниками погибших", - добавили представитель аэродрома.

Самолет L-410, принадлежащий кемеровскому отделению ДОСААФ, в минувшую субботу потерпел крушение в ходе тренировочного полета со спортсменами-парашютистами на борту в районе аэродрома Танай. Погибли четыре человека, в том числе два пилота. По данным медиков, пострадали 15 человек, 13 из них госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".