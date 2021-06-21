В Башкирии горит лес на площади более 44,8 га

ТАСС, 21 июня. Пять очагов лесных пожаров на площади 44,8 га действуют в Башкирии. Об этом сообщили в понедельник на сайте ГУ МЧС по региону.

"Продолжают действовать пять очагов лесных пожаров на площади 44,8 га (Кугарчинский район, действующий с 19 июня - один, Зилаирский район - один, Учалинский район - один, Дуванский район - два), из них три очага локализовали на площади 38,8 га (Кугарчинский район, Зилаирский район, Учалинский район)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за минувшие сутки зарегистрировали шесть очагов лесных пожаров на общей площади 27,45 га, потушено два очага на общей площади 0,45 га в Белорецком и Учалинском районах.

Всего с начала пожароопасного сезона 2021 года на территории республики возникло 129 очагов лесных пожаров на общей площади более 1456 га. В 2020 году этот показатель составлял 129 га. 21 июня в лесном фонде прогнозируют третий, четвертый и пятый классы пожароопасности.