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В Башкирии горит лес на площади более 44,8 га

За минувшие сутки зарегистрировали шесть очагов лесных пожаров на общей площади 27,45 га

ТАСС, 21 июня. Пять очагов лесных пожаров на площади 44,8 га действуют в Башкирии. Об этом сообщили в понедельник на сайте ГУ МЧС по региону.

"Продолжают действовать пять очагов лесных пожаров на площади 44,8 га (Кугарчинский район, действующий с 19 июня - один, Зилаирский район - один, Учалинский район - один, Дуванский район - два), из них три очага локализовали на площади 38,8 га (Кугарчинский район, Зилаирский район, Учалинский район)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за минувшие сутки зарегистрировали шесть очагов лесных пожаров на общей площади 27,45 га, потушено два очага на общей площади 0,45 га в Белорецком и Учалинском районах.

Всего с начала пожароопасного сезона 2021 года на территории республики возникло 129 очагов лесных пожаров на общей площади более 1456 га. В 2020 году этот показатель составлял 129 га. 21 июня в лесном фонде прогнозируют третий, четвертый и пятый классы пожароопасности.

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