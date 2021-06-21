Осужденного за мошенничество омского полицейского подозревают в разглашении гостайны

ОМСК, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Омской области возбудили еще одно уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД по региону Константина Васильева, которого ранее осудили за покушение на мошенничество. Его подозревают в разглашении государственной тайны, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.

"Следственным подразделением УФСБ России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ "Разглашение сведений, составляющих государственную тайну", в отношении старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по Омской области [Константина] Васильева", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Васильев ради получения денег от жительницы Омска "под предлогом непривлечения ее дочери к уголовной ответственности" сообщил женщине сведения, составляющие государственную тайну. Они не были рассекречены в установленном законом порядке и имели гриф "секретно". Фигуранту уголовного дела грозит наказание до четырех лет лишения свободы.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, 17 июня Васильева осудили за покушение на мошенничество и приговорили к трем годам колонии общего режима. Суд установил, что он вместе с коллегой обещал помочь в прекращении уголовного дела в отношении риелтора за незаконное вознаграждение на сумму 1,5 млн. рублей.