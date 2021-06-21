{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье ребенок получил перелом основания черепа, выпав с 5 этажа

Мальчик находится в реанимации

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Шестилетний мальчик выпал с пятого этажа в Дмитрове и получил перелом основания черепа и лицевых костей черепа, он находится в реанимации. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

"19 июня в Дмитрове с высоты пятого этажа упал шестилетний мальчик. При падении он получил перелом основания черепа, лицевых костей черепа, открытую черепно-мозговую травму, ушиб легких, пневмоторакс", - рассказал собеседник агентства.

В воскресенье ребенка перевели из дмитровской больницы в хирургическую реанимацию детской больницы им. Сперанского в Москве.

Шойгу дал указания нарастить группировку для помощи жителям Крыма
Читать полностью