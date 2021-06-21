В Подмосковье ребенок получил перелом основания черепа, выпав с 5 этажа

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Шестилетний мальчик выпал с пятого этажа в Дмитрове и получил перелом основания черепа и лицевых костей черепа, он находится в реанимации. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

"19 июня в Дмитрове с высоты пятого этажа упал шестилетний мальчик. При падении он получил перелом основания черепа, лицевых костей черепа, открытую черепно-мозговую травму, ушиб легких, пневмоторакс", - рассказал собеседник агентства.

В воскресенье ребенка перевели из дмитровской больницы в хирургическую реанимацию детской больницы им. Сперанского в Москве.