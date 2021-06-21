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Семилетний мальчик, пропавший в поселке Красноярского края, найден мертвым

Его обнаружили в водоеме

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. Семилетнего мальчика, который пропал в воскресенье в поселке Абан Красноярского края, нашли мертвым. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Тело ребенка действительно найдено", - сказал представитель ведомства.

В Следственном комитете добавили, что ребенка обнаружили в водоеме.

Утром в понедельник в полицию обратился отец мальчика. Он сообщил, что ребенок днем в воскресенье уехал кататься на велосипеде и домой не вернулся. К поискам ребенка привлекали водолазов.

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