В Москве восьмилетнего мальчика госпитализировали после попадания в него фейерверка

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Фейерверк попал в восьмилетнего мальчика в Раменском, ребенок с ожогами госпитализирован в одну из столичных больниц. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ночь на воскресенье в подмосковном Раменском фейерверк попал в мальчика восьми лет. Ребенок с ожогами шеи, груди, живота и обеих рук I-II степени госпитализирован в детскую больницу им. Г. Н. Сперанского в Москве", - сказал собеседник агентства.

Полиция по данному факту проводит проверку.