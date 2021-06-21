В Нижнем Новгороде у мужчины изъяли более 30 единиц оружия и двух тыс. патронов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Полиция изъяла у жителя Нижнего Новгорода 33 единицы стрелкового оружия, в том числе, времен Великой Отечественной войны, и более двух тыс. патронов. Об этом сообщили на сайте "МВД Медиа".

"Полицейские установили, что местный житель может незаконно хранить оружие в своей квартире в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Следственно-оперативной группой у него были изъяты 33 предмета, конструктивно схожих с револьверами, пистолетами и карабинами. Разрешения на хранение и ношение данного оружия у подозреваемого не было. Также в квартире было обнаружено более двух тыс. патронов", - говорится в сообщении.

Из материалов оперативной съемки, размещенной на сайте, следует, что среди оружия были револьверы "Наган", пистолеты ТТ и Макарова, немецкий пистолет-пулемет времен войны МП-40, советская винтовка СВТ-40, карабин Мосина, а также автомат Калашникова.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Полиция считает, что мужчина может быть подпольным оружейным мастером. Его отпустили по подписку о невыезде.