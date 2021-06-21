Путин поручил главе МЧС нарастить группировку для ликвидации подтоплений в Крыму

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение главе МЧС Евгению Зиничеву нарастить группировку ведомства для ликвидации последствий наводнения в Крыму. Об этом журналистам сообщил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Дано также поручение министру МЧС Зиничеву по наращиванию группировки и принятию необходимых мер для экстренной ликвидации последствий", - скзаал Песков.

По словам Пескова главе региона Сергею Аксенову также поручено самым активным образом принимать участие в этих работах, "которые получат по указанию президента такую экстренную и масштабную помощь на федеральном уровне".