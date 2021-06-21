Шойгу приказал нарастить группировку для помощи жителям Крыма

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Около 21 тыс. человек задействованы со стороны Минобороны России в оказании помощи населению Крыма, которое пострадало из-за наводнения, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу распорядился нарастить группировку. Об этом сообщили журналистам в понедельник в военном ведомстве.

"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по наращиванию группировки, задействованной для оказания помощи жителям Республики Крым, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными осадками", - отметили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, сейчас "в ликвидации последствий наводнения, вызванного обильными осадками, от Министерства обороны Российской Федерации задействованы около 21 тыс. человек и 1 367 единиц автомобильной и специальной техники". Работы с участием военнослужащих проводятся в 36 населенных пунктах.

В частности, военнослужащие используют специальную инженерную технику для расчистки завалов и селевых сходов грунта, автомобильные цистерны для подвоза питьевой воды в пострадавшие населенные пункты, большегрузные автомобили повышенной проходимости для перевозки вещей, стройматериалов и товаров первой необходимости.

"По запросу местных администраций в населенных пунктах развернуты полевые кухни и созданы мобильные пункты питания", - пояснили в ведомстве. Оказание помощи проходит во взаимодействии с межведомственным оперативным штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, который создан властями полуострова.

Ранее Путин провел совещание по ситуации в Крыму, который пострадал от наводнения, и дал поручения федеральным чиновникам принять меры по устранению его последствий.