В Ялте несколько домов ушли под воду

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Несколько домов ушли под воду в районе Васильевки в Ялте, вода продолжает прибывать, сообщила в понедельник в своем аккаунте в Instagram мэр города Янина Павленко.

"Васильевка, улица Джафера Сейдамета. Подтоплено 10 домов, несколько из них полностью ушли под воду, засыпаны камнями и грязью. Вода прибывает, и это видно невооруженным глазом, путь стоку частично преграждают старые троллейбусы", - написала Павленко.

Она отметила, что большинство жителей - в первую очередь дети и старики - эвакуированы, "но некоторые еще пытаются спасти свои дома".

"Первоочередная задача - расширить русло. На место выехали около 40 военных, также в кратчайшие сроки должна прибыть техника и экскаваторы. С помощью беспилотников попробуем осмотреть верхнюю часть реки, чтобы понимать, как в целом обстоит ситуация с водными потоками. Медлить нельзя, поскольку есть реальная угроза затопления соседних домов, где живут семьи с маленькими детьми. Делаем все возможное!" - добавила мэр.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра, был объявлен режим ЧС регионального масштаба. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту.