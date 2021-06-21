{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в Крыму после сильных ливней

В Ялте несколько домов ушли под воду

Вода продолжает прибывать
© Сергей Мальгавко/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Несколько домов ушли под воду в районе Васильевки в Ялте, вода продолжает прибывать, сообщила в понедельник в своем аккаунте в Instagram мэр города Янина Павленко.

На эту тему
Потоп после аномальных дождей в Крыму. Главное
Потоп после аномальных дождей в Крыму.

"Васильевка, улица Джафера Сейдамета. Подтоплено 10 домов, несколько из них полностью ушли под воду, засыпаны камнями и грязью. Вода прибывает, и это видно невооруженным глазом, путь стоку частично преграждают старые троллейбусы", - написала Павленко.

Она отметила, что большинство жителей - в первую очередь дети и старики - эвакуированы, "но некоторые еще пытаются спасти свои дома".

"Первоочередная задача - расширить русло. На место выехали около 40 военных, также в кратчайшие сроки должна прибыть техника и экскаваторы. С помощью беспилотников попробуем осмотреть верхнюю часть реки, чтобы понимать, как в целом обстоит ситуация с водными потоками. Медлить нельзя, поскольку есть реальная угроза затопления соседних домов, где живут семьи с маленькими детьми. Делаем все возможное!" - добавила мэр.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра, был объявлен режим ЧС регионального масштаба. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. 

Теги
РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
Ситуация в Крыму после сильных ливней
В Ялте специалисты изучают почву на загрязнители после подтоплений
Результаты исследований будут к концу дня 22 июня
Читать полностью