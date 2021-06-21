Найденный живым в Ялте мужчина спас девушку, которую снесло потоком воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Мужчина, который около суток числился пропавшим без вести в подтопленной Ялте и был обнаружен живым, оказывал помощь другим людям на улицах города, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Ялте. Сам Даниил Раймбакиев сообщил, что спас девушку, которую снесло потоком воды.

Вечером в субботу мэр Ялты Янина Павленко сообщила ТАСС, что число пропавших без вести увеличилось до двух. В воскресенье вечером вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко уточнил, что мужчина найден живым. В полиции в понедельник подтвердили, что 21-летний пропавший мужчина обнаружен.

"В день, когда началось подтопление Ялты, мужчину унесло потоком воды. Молодой человек, державший его вещи, чтобы не намочить при переходе через дорогу, на следующий день принес документы пропавшего в полицию. Полицейские выезжали на место проживания мужчины, но его не оказалось дома. Накануне он сам пришел в отдел полиции и забрал документы. Выяснилось, что мужчина оказывал помощь другим людям во время наводнения", - рассказал представитель полиции.

По словам самого Раймбакиева, инцидент произошел в центре Ялты, где во время сильного ливня реки вышли из берегов. "Девушка плыла по улице Пушкинской, она опаздывала на экзамен, я ее видел впервые в жизни. Вытащил из потока, перенес ее и хотел вернуться за документами, которые оставил, чтобы не намочить, но меня унесло. Я разбился очень сильно - барахтался в потоке, врезался в дерево, минут 20 на нем висел и захлебывался. Страшно было, думал, что не выживу", - рассказал Раймбакиев.

Он пояснил, что путь думой ему преграждал сильный поток воды. "По Ялте бродил, не мог в квартиру попасть. Да еще босиком. Ноги опухли, я полз на четвереньках. Пытался встать, но меня сносило. Потом какой-то человек дал мне галоши. Я пришел домой и у меня поднялась температура", - отметил мужчина.

В пресс-службе администрации Ялты также сообщили, что волонтерский центр окажет помощь мужчине.

Ситуация в Крыму

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 43. Поиски пропавшей без вести женщины продолжаются.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается подача коммунальных ресурсов.