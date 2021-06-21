Уголовное дело возбуждено на Кубани после ДТП с автобусами с детьми

КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/. Следователи на Кубани возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП с автобусами с детьми в Туапсинском районе, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение о столкновении двух автобусов, перевозивших отдыхающих из детского лагеря села Ольгинка, в результате которого произошло возгорание одного из них. По данному факту следственным отделом по городу Туапсе краевого управления СК РФ возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.

По данным краевого следственного управления СК РФ, съехал на обочину и загорелся автобус, в салоне которого находилось 38 детей и 2 сопровождающих. По предварительным данным, пострадали 7 детей, угрозы жизни нет.

Авария произошла утром в понедельник на 23-м километре трассы Джубга - Сочи (Е-97) при организованной перевозке детей пионерского лагеря, расположенного в поселке Ольгинка в Краснодаре. Столкнулись автобусы Volvo и MAN, которые двигались в колонне. По предварительной версии, у одного из автобусов отказали тормоза. По информации краевого ГУ МЧС, после столкновения один из автобусов загорелся. По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, после столкновения в больницу всего доставлено 16 человек, в том числе 15 несовершеннолетних. По факту аварии прокуратура организовала проверку.