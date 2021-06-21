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Установлена личность угрожавшего ножом администратору в московском кинотеатре

Нарушителем оказался бодибилдер и фитнес-модель Давид Лурсманашвили

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Установлена личность мужчины, которой угрожал администратору кинотеатра в центре Москвы в ответ на просьбу одеть маску. Им оказался бодибилдер и фитнес-модель Давид Лурсманашвили, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В ходе разбирательство установлено, что администратору кинотеатра угрожал 26-летний спортсмен Давид Лурсманашвили. Сейчас он задержан", - сказал собеседник агентства.

В понедельник в полицию обратился администратор кинотеатра в торгово-развлекательном комплексе на Земляном Валу в центре Москвы. Он сообщил, что у него возник словесный конфликт с одним из посетителей: в ответ на просьбу надеть маску мужчина стал угрожать ему ножом. Полиция по данному факту проводит проверку.

Давид Лурсманашвили, также известный как Давид Лурс - петербургский бодибилдер, фитнес-модель. Он снимался для обложек французских глянцевых журналов.

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