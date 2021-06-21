Пьяный полицейский устроил аварию с грузовиком в Подмосковье и скрылся

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудник московского управления ГИБДД в нетрезвом виде устроил аварию с грузовиком-рефрижератором в Подольске и скрылся. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в отношении него возбуждено уголовное дело.

"Инспектор ДПС московского УГИБДД в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Kia Rio на улице Горького в Подольске въехал в припаркованный грузовик-рефрижератор, после чего скрылся без машины", - сказал собеседник агентства.

В результате аварии серьезно пострадали два пассажира, находившиеся в машине полицейского. Они получили переломы свода и основания черепа, лобной, теменной и височной кости, сотрясение мозга и ушибы. В отношении полицейского следствием возбуждено уголовное дело по ст. 125 (оставление в опасности), ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В пресс-службе столичной полиции сообщили ТАСС, что один из пострадавших - следователь полиции отдела по Коммунарке, находившийся не на службе. Оба пострадавших госпитализированы. Сам водитель также обращался к медикам, но был отпущен после оказания помощи. "У него медицинским освидетельствованием установлено алкогольное опьянение. Виновный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке", - сообщили в главке.