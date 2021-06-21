Осужденный умер в ИК-1 Ярославля, где ранее избивали заключенного Макарова

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Тело осужденного обнаружено в исправительной колонии №1 Ярославля, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области. Ранее в этой же колонии подвергался избиениям со стороны сотрудников ФСИН бывший заключенный Евгений Макаров.

"19 июня на территории ИК-1 УФСИН России по Ярославской области без признаков жизни обнаружен один из осужденных. На место происшествия незамедлительно вызвана резервная группа с медицинским работником. Реанимационные мероприятиями результатов не дали, осужденный скончался", - говорится в сообщении.

Региональное управление ФСИН проводит проверку. Материалы будут направлены в правоохранительные органы.

Следователи считают суицид приоритетной версией смерти. "В Ярославской области проводится проверка по факту обнаружения в исправительной колонии тела 31-летнего осужденного <…> В настоящее время следователем выясняются все обстоятельства произошедшего. В качестве одной из приоритетных версий рассматривается суицид по мотиву проблем в личных взаимоотношениях потерпевшего с гражданами, входившими в окружение мужчины до его осуждения", - информирует пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Дело о пытках в колонии

На сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года был опубликован материал о пытках в колонии №1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, позже оно было передано в центральный аппарат ведомства.

По делу об избиении Макарова проходили 15 экс-сотрудников ИК-1, всем им было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В январе 2020 года Заволжский районный суд Ярославля вынес первый приговор - Сергей Ефремов получил четыре года колонии. Ярославский областной суд 1 декабря 2020 года снизил ему наказание до 3,5 года колонии.

19 ноября 2020 года суд оправдал бывшего врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова. 11 других фигурантов дела, бывшие сотрудники ФСИН, были осуждены на сроки от 3 до 4 лет и 3 месяцев лишения свободы. Рассмотрение дела в отношении экс-начальника по воспитательной части ИК-1 Ярославля Ивана Калашникова, страдавшего онкологическим заболеванием, было приостановлено. В феврале стало известно, что Калашников умер.

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