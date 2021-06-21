Более 200 спасателей из Подмосковья и Тулы направили на ликвидацию последствий Крыму

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. МЧС направило в Крым более 200 спасателей из Тульского и Ногинского спасательных центров для ликвидации последствий наводнения, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"В соответствии с поручением президента РФ в Республике Крым будет увеличена группировка сил и средств для ликвидации последствий наводнения, вызванного обильными осадками. Более 200 спасателей и 30 единиц техники Тульского и Ногинского спасательных центров МЧС России направлены на полуостров для проведения аварийно-восстановительных работ и оказания адресной помощи населению", - сказали в пресс-службе.

Руководство группировкой будет осуществлять замглавы МЧС Виктор Яцуценко. С собой в командировку спасатели взяли инженерную технику, мотопомпы для откачки воды, гидравлический и шанцевый инструменты.