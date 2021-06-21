Более 200 спасателей из Подмосковья и Тулы направили на ликвидацию последствий Крыму

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. МЧС направило в Крым более 200 спасателей из Тульского и Ногинского спасательных центров для ликвидации последствий наводнения, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
"В соответствии с поручением президента РФ в Республике Крым будет увеличена группировка сил и средств для ликвидации последствий наводнения, вызванного обильными осадками. Более 200 спасателей и 30 единиц техники Тульского и Ногинского спасательных центров МЧС России направлены на полуостров для проведения аварийно-восстановительных работ и оказания адресной помощи населению", - сказали в пресс-службе.
Руководство группировкой будет осуществлять замглавы МЧС Виктор Яцуценко. С собой в командировку спасатели взяли инженерную технику, мотопомпы для откачки воды, гидравлический и шанцевый инструменты.
По данным МЧС, в Крыму остаются подтопленными 55 домов и 38 приусадебных участков. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации. Группировку местных спасателей ранее усилили сотрудниками Донского спасательного центра в количестве 156 человек и 34 единиц техники, включая два мобильных комплекса специальной обработки. "В течение суток пожарно-спасательными подразделениями и аэромобильными группировками Донского спасательного центра и Главного управления МЧС России по Республике Крым откачано более 122 000 кубометров воды, вывезено 2 500 кубометров мусора, психологами МЧС России оказана помощь в 108 случаях", - добавили в ведомстве.
В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведут расчистку территории, восстанавливают подачу коммунальных ресурсов.