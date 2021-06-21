Почти 190 садовых участков в Иркутске, подтопленных из-за дождей, освободились от воды

ИРКУТСК, 21 июня. /ТАСС/. Вода ушла почти со 190 садовых участков в Иркутске, где произошли подтопления из-за дождей и повышения уровня грунтовых вод. Подтопленными остаются 324 участка, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Иркутской области.

По данным на пятницу, 18 июня, в садоводствах Иркутска были подтоплены 513 участков.

"На сегодня в общей сложности подтоплено 324 земельных участка. В ликвидации чрезвычайной ситуации задействовано 39 единиц техники и 61 человек. Ведется откачка воды, нарезка водоотводных канав, завозка грунта для отсыпки. Геологи и гидрогеологи прорабатывают проектные решения по снижению негативного воздействия вод", - говорится в сообщении.

Подтопления также произошли в Иркутском районе. В поселке Мамоны вода зашла на четыре приусадебных участка, в селе Урик подтоплены подвали четырех домов.

На 22 июня синоптики прогнозируют в Иркутской области сильные дожди с грозами и ветром. В Иркутске коммунальные службы перевели на усиленный режим работы, сформировали аварийные бригады.

Подтопления начались в Иркутске на прошлой неделе. Из-за дождей поднялся уровень грунтовых вод. В садоводствах Ленинского и Правобережного округов города ввели режим чрезвычайной ситуации. Оперативные службы эвакуировали двух человек, у которых подтопило дом.