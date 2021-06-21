Экс-глава астраханского правительства получил пять лет колонии за кредитные махинации

АСТРАХАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Кировский районный суд Астрахани признал виновными бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова и бывшего и.о. вице-премьера правительства, экс-главы Минфина области Виталия Шведова в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил Султанова к пяти годам лишения свободы, а Шведова - к 5 годам 6 месяцам, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить Султанову пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима <...> Шведову - 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласил судья.

Чиновники обвинялись по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). Они были задержаны в Астрахани в июле 2019 года, в отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а на их имущество наложен арест.

По версии следствия, в 2018 году Шведов и Султанов необоснованно привлекли коммерческие кредиты для нужд региона, предоставленные по ставкам от 7 до 8,5% годовых на сумму 6,2 млрд рублей. При этом на счетах бюджета области находились значительные остатки денежных средств, указанные чиновники могли привлечь государственный кредит в сумме свыше 2 млрд рублей по ставке 0,1% годовых. В результате их действий бюджету Астраханской области был причинен ущерб в размере более 405 млн рублей, сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что 1 июня Кировский районный суд Астрахани приговорил бывшего председателя Контрольно-счетной палаты (КСП) Астраханской области Дмитрия Парфенова к полутора годам колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями. Следствием и судом установлено, что Парфенов, проводя контрольные мероприятия по законопроекту и отчету об исполнении бюджета Астраханской области за 2018 год, намеренно скрыл факты привлечения председателем правительства региона Султановым и министром финансов региона Шведовым необоснованных кредитов на 6,2 млрд рублей. Эти действия привели к причинению особо крупного ущерба региональному бюджету на сумму более 212 млн рублей.