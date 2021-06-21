При задымлении в Общевойсковой академии в Москве никто не пострадал

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Задымление в Общевойсковой академии имени М. В. Фрунзе в Москве ликвидировано, пострадавших нет. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, 21 июня в одном из помещений учебного корпуса Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия ВС РФ" в Москве дежурной службой вуза было выявлено задымление.

"Силами пожарной команды задымление ликвидировано. Пострадавших нет. Причины задымления выясняются", - сказали в военном ведомстве.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что возгорание произошло в районе второго этажа здания академии на проезде Девичьего поля.