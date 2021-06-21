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Полиция Екатеринбурга ищет напавшего на продавца в магазине после просьбы надеть маску

Его личность устанавливают

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту нападения мужчины на продавца в Екатеринбурге после просьбы надеть маску. Его личность устанавливают, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"По данному факту службой участковых уполномоченных отдела полиции № 3 Екатеринбурга проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Мужчина пока не задержан, личность его устанавливается", - сказал собеседник агентства.

Ранее издание "Подъем" опубликовало видеозапись, где посетитель "Детского мира" в одном из ТЦ Екатеринбурга напал на продавца из-за просьбы надеть маску.

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РоссияСвердловская область
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