Число пожаров в "Бузулукском бору" увеличилось из-за жары и гроз

ОРЕНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники национального парка "Бузулукский бор", расположенного в Оренбургской и Самарской областях, с начала пожароопасного сезона 2021 года ликвидировали 16 пожаров на территории особо охраняемого соснового леса, что значительно больше числа возгораний на аналогичную дату 2020 года. Об этом сообщил ТАСС директор Федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный парк "Бузулукский бор" Андрей Латыпов.

"Пожарная обстановка складывается очень сложно, это вызвано больше природными факторами. У нас с начала пожароопасного сезона - с конца апреля - на территории национального парка произошло уже 16 пожаров, это больше, чем обычно. В прошлом году было 20 за весь год", - сказал он.

В Оренбургской области в мае и начале июня неоднократно объявлялись штормовые предупреждения в связи с жаркой погодой, а также высокой и чрезвычайной пожарной опасностью в некоторых территориях региона. Так, в период с 18 по 24 июня местами по области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс). Температура воздуха достигает 33-34 градусов.

По словам Латыпова, 17 июня в бору потушили сразу четыре пожара на разных участках. Общая площадь лесных пожаров, пройденная огнем в 2021 году, составила 5,25 га, что сравнительно немного. Причиной 13 из 16 произошедших пожаров стали грозовые разряды, пояснил директор нацпарка. В двух случаях возгорание вызвано неосторожным обращением с огнем, органы дознания ищут виновников. Причина еще одного пожара не установлена, предположительно, это был поджог.

Свободное посещение Бузулукского бора в дни, когда синоптики Оренбургской и Самарской областей прогнозируют высокую и чрезвычайную пожарную опасность, запрещено. Очередное ограничение руководство национального парка вводило с 19 по 21 июня. "Мы ограничиваем посещение, запрещаем размещение в местах отдыха. Организованные экскурсии при этом не отменяются, так как они проходят при непосредственном участии наших сотрудников, это организованные группы, которые посещают специально оборудованные места, поэтому возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, исключено", - уточнил Латыпов.

Бузулукский бор - уникальный лесной массив в степном Заволжье, указывается на сайте национального парка. Формирование соснового бора на песчаных террасах Боровки и Самары началось в послеледниковый период - около десяти тыс. лет назад, собственно, сосновый лес с подлеском из лиственных растений сформировался около 3-4 тыс. лет назад. Учрежден в июне 2007 года распоряжением правительства РФ для охраны природного комплекса и реликтовых сосновых и сосново-широколиственных лесов. Площадь особо охраняемой природной территории превышает 106 тыс. га. В состав национального парка входят 12 лесничеств, расположенных в Самарской и Оренбургской областях.