Защита обжалует приговор экс-главе астраханского Минфина, осужденному на 5,5 года колонии

АСТРАХАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Защита обжалует приговор экс-главе Минфина Астраханской области Виталию Шведову, осужденному на 5,5 года колонии за злоупотребление должностными полномочиями, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

В понедельник Кировский районный суд Астрахани признал виновными бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова и бывшего и.о. вице-премьера правительства, экс-главу Минфина области Виталия Шведова в злоупотреблении должностными полномочиями, приговорив Султанова к 5 годам лишения свободы, а Шведова - к 5 годам 6 месяцам.

"Нарушения бюджетного законодательства нет, не согласны с обвинением", - сообщила адвокат Шведова Оксана Фабрая, подтвердив намерение обжаловать приговор.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ, собранные следствием доказательства были признаны достаточными для вынесения приговора по данному делу. Чиновники обвинялись по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"). Они были задержаны в Астрахани в июле 2019 года.

По версии следствия, в 2018 году Шведов и Султанов необоснованно привлекли коммерческие кредиты для нужд региона, предоставленные по ставкам от 7 до 8,5% годовых на сумму 6,2 млрд рублей. При этом на счетах бюджета области находились значительные остатки денежных средств, указанные чиновники могли привлечь государственный кредит в сумме свыше 2 млрд рублей по ставке 0,1% годовых. В результате их действий бюджету Астраханской области был причинен ущерб в размере более 405 млн рублей, сообщили в прокуратуре.