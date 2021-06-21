{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В центре Москвы грузовик вылетел на тротуар, врезавшись в ограждение подземного перехода

Водитель госпитализирован

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Грузовик выехал на тротуар в центре Москвы, пострадал водитель, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

"В 16:40 около дома 4 по Садовой-Каретной улице водитель грузового автомобиля, по предварительным данным, не справился с управлением, после чего выехал на встречную полосу и совершил наезд на препятствие на тротуаре. Водитель госпитализирован, других пострадавших нет", - сказали в главке.

По данным источника ТАСС, водителю стало плохо с сердцем. На кадрах появившейся в интернете записи видно, что грузовик, вылетая на тротуар, едва не врезался в остановку, задев билборд и наехав на ограждение подземного перехода.

Теги
Россия
В России количество IT-преступлений возросло почти на 26%
В МВД также отметили, что по итогам пяти месяцев 2021 года отмечается сокращение на 6,8% фактов причинения тяжкого вреда здоровью в семейно-бытовой сфере
Читать полностью