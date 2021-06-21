В центре Москвы грузовик вылетел на тротуар, врезавшись в ограждение подземного перехода

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Грузовик выехал на тротуар в центре Москвы, пострадал водитель, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

"В 16:40 около дома 4 по Садовой-Каретной улице водитель грузового автомобиля, по предварительным данным, не справился с управлением, после чего выехал на встречную полосу и совершил наезд на препятствие на тротуаре. Водитель госпитализирован, других пострадавших нет", - сказали в главке.

По данным источника ТАСС, водителю стало плохо с сердцем. На кадрах появившейся в интернете записи видно, что грузовик, вылетая на тротуар, едва не врезался в остановку, задев билборд и наехав на ограждение подземного перехода.