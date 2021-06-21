В Якутии двое подростков утонули во время купания

ЯКУТСК, 21 июня. /ТАСС/. Двое подростков утонули во время купания в Хангаласском районе Якутии, сообщили в понедельник в региональном главке МЧС.

"Установлено, что на несанкционированном необорудованном месте для купания без присмотра взрослых на озере Беря Кюеля села Октемцы утонули два подростка", - сообщили в МЧС.

Там добавили, что на месте происшествия работают сотрудники службы спасения Якутии, полиции, а также психологи.

В эти дни в центральной части Якутии установилась аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов и больше выше средних многолетних значений. В Якутске и окрестностях в ближайшие дни ожидается температура воздуха до 35 градусов.