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В Якутии двое подростков утонули во время купания

ЧП произошло в Хангаласском районе

ЯКУТСК, 21 июня. /ТАСС/. Двое подростков утонули во время купания в Хангаласском районе Якутии, сообщили в понедельник в региональном главке МЧС.

"Установлено, что на несанкционированном необорудованном месте для купания без присмотра взрослых на озере Беря Кюеля села Октемцы утонули два подростка", - сообщили в МЧС.

Там добавили, что на месте происшествия работают сотрудники службы спасения Якутии, полиции, а также психологи.

В эти дни в центральной части Якутии установилась аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов и больше выше средних многолетних значений. В Якутске и окрестностях в ближайшие дни ожидается температура воздуха до 35 градусов.

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