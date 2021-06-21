В Аммане началось заседание о заговоре против короля Иордании

БЕЙРУТ, 21 июня. /ТАСС/. Суд государственной безопасности Иордании приступил в понедельник к рассмотрению дел двух подданных, вовлеченных в раскрытый спецслужбами 3 апреля заговор против короля Абдаллы II. Как передало агентство Ammon News, обвиняемые - экс-глава канцелярии иорданского монарха, бывший министр финансов Басем Авадалла и член королевской семьи Шериф Хасан бен Заид - появились в зале суда в форме заключенных.

Адвокат Мухаммед аль-Афиф сообщил агентству, что оба подзащитных отвергли выдвинутые против них обвинения. По его словам, во вторник будут заслушаны показания свидетелей. Адвокат ожидает, что заседания судебного органа, который занимается делами, связанными с государственной изменой, шпионажем, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, продолжится два месяца.

Ранее прокурор Хазем аль-Маджали заявил, что действия двух заговорщиков представляли угрозу стабильности королевства. В составленном им обвинительном заключении указывалось, что "в ходе расследования была установлена их опасная роль в подстрекательстве против королевского режима". Кроме того, как отмечалось в документе, Авадалла и бен Заид хранили у себя в домах наркотики с целью их употребления.

История вопроса

7 апреля король Абдалла II направил послание подданным, в котором объявил, что армия и силы безопасности "сумели подавить готовившийся мятеж в самой начальной стадии". При этом монарх подчеркнул, что в раскрытом заговоре участвовали "как внутренние, так и внешние стороны".

12 апреля премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауна сообщил членам сената - верхней палаты Национального собрания о том, что к заговору против короля оказался причастен бывший наследник престола, принц Хамза бен Хусейн. Касаясь дальнейшей судьбы единокровного брата Абдаллы II, премьер отметил, что этот вопрос будет решаться "в рамках правящей хашимитской семьи".

22 апреля по просьбе короля были освобождены из-под стражи 16 других участников антиправительственного заговора. В заявлении прокурора сообщалось, что власти пошли на такой шаг в соответствии с национальными традициями в период мусульманского поста в месяц рамадан. Решение о помиловании не распространялось на Авадаллу и бен Заида.

Саудовский след

По сведениям Al-Akhbar, две основные фигуры в раскрытом властями заговоре находились в тесном контакте с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В частности, Басем Авадалла, который считается одним из лучших арабских финансистов, работал в странах Персидского залива и имел саудовское подданство, а Шериф Хасан бен Заид выполнял роль специального посланника иорданского монарха в Саудовской Аравии.

Член сената и бывший госминистр информации Мухаммед аль-Мумани подтвердил газете The Daily Star существование связи между заговорщиками и региональными силами. "Причиной попытки спровоцировать смуту стала негативная позиция, занятая Иорданией в отношении ближневосточного плана президента США Дональда Трампа, известного более под названием "сделка века", который ущемлял права палестинского народа", - сказал сенатор.

Как сообщила телестанция Al Jazeera, согласно обвинительному акту, экс-главе канцелярии короля Басему Авадалле и члену королевской семьи Шерифу Хасану бен Заиду грозит 20 лет каторжных работ.