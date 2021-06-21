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В России количество IT-преступлений возросло почти на 26%

В МВД также отметили, что по итогам пяти месяцев 2021 года отмечается сокращение на 6,8% фактов причинения тяжкого вреда здоровью в семейно-бытовой сфере

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Количество IT-преступлений за пять месяцев этого года возросло в России почти на 26%. Такие статистические данные привели ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

"Небольшой рост общего количества зарегистрированных преступлений обусловлен тем, что существенная часть криминальных деяний совершается с применением IT-технологий. В отчетном периоде их зарегистрировано на 25,7% больше, чем год назад, в том числе совершенных при помощи сети Интернет - на 48,4%, с использованием компьютерной техники - на 40,1%", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что по итогам пяти месяцев отмечается сокращение на 6,8% фактов причинения тяжкого вреда здоровью в семейно-бытовой сфере. Также уменьшилось число преступлений против личности по таким составам, как убийство и покушение на убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также сократилось количество грабежей, разбоев, квартирных и транспортных краж.

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