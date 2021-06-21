Группу российских путешественников задержали в Чаде

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Группа российских туристов, в числе которых администратор одного из пабликов Новосибирска "Аст-54" в социальной сети "Вконтакте" Виталий Полищук, задержана в Республике Чад. Информация об этом опубликована на странице сообщества в понедельник.

"Администратор "Аст-54" задержан в Чаде в составе группы путешественников. 19 мая группа путешественников из России, включая Виталия Полищука и Алексея Камерзанова, прибыла в столицу Камеруна Яунде", - говорится в сообщении. Число задержанных не уточняется.

Как сообщается в сообществе, туристы пересекли границу с Чадом 25 мая, затем добрались до города Нджамена, где к ним присоединились еще пять человек, включая туристку из Литвы. 28 мая участники экспедиции выехали из Нджамены для трехнедельной поездки по территории Чада. Маршрут был заранее согласован с МВД Чада и пролегал на север страны, в сторону плато Эннеди и границы с Ливией, отмечается в сообществе.

После прохождения около 80% маршрута при обходе нестабильного региона в нагорье Тибести группа остановилась в городе Файя-Ларжо. Утром 15 июня их разбудили люди в военной и полицейской форме с автоматическим оружием и резиновыми дубинками и предложили проследовать с ними в полицейский участок. В отделе полиции вещи путешественников досмотрели, конфисковали средства связи, часть вещей, паспорта. После этого они проехали в место, которое военные назвали "особняком главы провинции", а оттуда на самолете в Нджамену. Участников экспедиции доставили в гостиницу, где они находятся до сих пор.

"У российского консульства возникли сложности с получением информации о текущем статусе туристов. По истечении трех суток, когда чадская сторона должна была, следуя протоколу, либо предъявить обвинения, либо отпустить туристов, ничего не произошло. Задержанные все еще находятся в отеле и не имеют никакой информации о происходящем. Связь они держат через телефоны, которые не были изъяты при обыске, так как лежали глубоко в сумках", - говорится в сообщении.

Комментарии задержанных и их родственников ТАСС получить пока не удалось.