В Саратове посетители аттракциона зависли на несколько минут вниз головой

САРАТОВ, 21 июня. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку в Саратове после инцидента, где посетители аттракциона на несколько минут зависли вниз головой, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее в СМИ опубликовали видео, на котором в парке развлечений на территории Горпарка внезапно в верхней точке остановился аттракцион. Сообщается, что люди провисели вниз головой несколько минут.

"В связи с публикациями в СМИ прокуратурой проводится проверка совместно с государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники по Саратовской области в ООО "Парк города "Лукоморье". Осуществляется проверка технического состояния аттракциона, документация, устанавливаются причины и условия происшествия", - сказала собеседница агентства.

Городской парк был основан в 1935 году, его территория составляет 19 га. Здесь находится парк развлечений "Лукоморье", где располагается более 10 аттракционов, в том числе, колесо обозрения и др.