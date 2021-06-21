Суд прекратил уголовное дело участницы шоу "Пацанки" Субботиной о хранении наркотиков

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы прекратил уголовное дело о хранении наркотиков в отношении участницы телешоу "Пацанки" Дианы Субботиной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд прекратил уголовное дело в отношении Субботиной Дианы Эдуардовны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, с назначением судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей в доход государства", - сказала пресс-секретарь.

Как ранее сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, 14 марта около 03:00 полицейские на улице Казакова в районе дома 16, строение 1, задержали Диану Субботину. В ходе личного досмотра у нее под вязаной шапкой был обнаружен пакет с неизвестным порошком, еще один пакет со следами порошка был найден в нижнем белье девушки. Исследование показало, что вещество является наркотиком, мефедроном, общей массой 0,88 г. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье о хранении наркотиков, она была отпущена под подписку о невыезде.