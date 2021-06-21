Возгорание произошло в трансформаторной подстанции у ТЦ "Аквилон" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Возгорание произошло в понедельник вечером в здании трансформаторной подстанции рядом с торговым центром "Аквилон" в Выборгском районе на Новолитовской улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Рядом с торговым центром "Аквилон" произошло возгорание в трансформаторной подстанции <...> На месте сильное задымление", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что изначально очевидцы сообщили в экстренные службы о возгорании в торговом центре, однако в ходе проверки было обнаружено горящее рядом здание. Возгоранию присвоен повышенный номер сложности, на месте работают экстренные службы.

В главке МЧС по городу в свою очередь сообщили о ликвидации открытого горения. "Произведена локализация и ликвидация открытого горения. В производственном четырехэтажном корпусе размером 108 на 35 м на первом этаже происходило горение масла в трансформаторной подстанции на площади 15 кв. м. Подстанция отключена", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших в результате ЧП не поступала.

​​​​​Торговый центр "Аквилон" общей площадью 75 тыс. кв. м расположен на Новолитовской улице. Большинство торговых точек в нем продают мебель.

В новость были внесены изменения (20:43) - добавлена информация МЧС