У задержанных в Чаде россиян изъяли документы и технику

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Группа туристов, задержанных в африканской Республике Чад, состоит из 10 человек, в ней девять россиян и одна гражданка Литвы. У задержанных изъяли документы, ключи от автомобилей и всю электронику. О причинах случившегося им не сообщают уже почти неделю, сообщил ТАСС один из туристов, администратор новосибирского сообщества "Аст-54" в социальной сети "ВКонтакте" Виталий Полищук.

"Изъяли документы, ключи от автомобилей. Телефоны, фото и видеокамеры, GPS-трекеры, ноутбуки, планшетные компьютеры. Даже налобные туристические фонарики и элементарные электронные весы для багажа. Сослались на приказ из Нджамены и посадили в самолет", - сказал Полищук.

Он пояснил, что группа в составе 10 человек, в числе которых девять россиян и одна гражданка Литвы путешествовала по Чаду на трех автомобилях с российскими номерами в рамках проекта "Мир Наш", который с 2015 года реализует новосибирский кинематографист и путешественник Алексей Камерзанов. Члены экспедиции прибыли в Чад из соседнего Камеруна, в стране они находятся на законных основаниях. По словам Полищука, маршрут был заранее согласован с МВД республики, туристы не отклонялись от него и отмечались во всех населенных пунктах, где должны были это сделать. Группу сопровождал опытный гид из Италии, который организует поездки по Чаду уже много лет. К моменту задержания туристы уже заканчивали путешествие, и на сегодняшний день по плану должны были уже покинуть страну.

По словам Полищука, с членами экспедиции обращались вежливо, поселили в один из лучших отелей в стране, и жалоб на условия содержания у них нет. Однако, неудобства вызывает то, что у некоторых членов экспедиции истекает срок действия виз в Камеруне, куда по плану машины должны были вернуться. Кроме того, в группе есть люди, страдающие хроническими заболеваниями, и у них заканчиваются лекарства. Официальные лица республики не выходят с туристами на контакт. "Общение через (российское) консульство. Сегодня приходил его представитель, сказал, что работа идет, но сроков и точных причин задержания не называют. Он сказал, что их внутреннюю проверку мы прошли, они подтвердили, что мы следовали по маршруту, и обвинений к нам нет", - сказал собеседник агентства, предположив, что проблема могла возникнуть из-за того, что МВД Чада не передало спецслужбам страны, которые задерживали туристов, информацию об экспедиции.

В свою очередь, Алексей Камерзанов сообщил ТАСС, что при задержании россиянам сказали, что их эвакуируют, поскольку дорога от Файя-Ларжо до Нджамены небезопасна, однако, не пояснили, с чем в таком случае связано изъятие документов и техники. "Мы, конечно, опасались, что власти придерутся к каким-то фото. Мы снимали природу, людей, но сложность в том, что в Чаде это очень нервное занятие. Люди истерят, если снимаешь их без разрешения. Кроме того, много военных, они легко могут попасть в кадр, а это проблема - их снимать нельзя. Более сложной страны для съемок я еще не видел", - сказал Камерзанов.