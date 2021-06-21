{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Склад с пленкой загорелся в Подмосковье

Задымление наблюдается по всей площади здания

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Пожар возник на складе с пленкой в поселке Тучково. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В поселке Тучково на кирпичном заводе на Технологическом проезде, 6, горит склад с пленкой <...>", - сказал собеседник агентства, добавив, что на складе хранятся емкости с ацетоном. По всей площади здания наблюдается задымление.

Со своей стороны в пресс-службе подмосковного главка МЧС ТАСС подтвердили факт пожара на складе.

По уточненным данным, площадь пожара составляет 2 400 кв. метров. 

В новость были внесены зменения (22:13) - уточняется площадь возгорания, добавлены подробности

Теги
Россия
Трехлетняя девочка выпала из окна в центре Москвы и осталась жива
Ребенок госпитализирован
Читать полностью