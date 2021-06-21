В КЧР арестовали двух инструкторов после гибели туристов во время сплава на катамаранах

ЧЕРКЕССК, 21 июня. /ТАСС/. Инструкторы, организовавшие сплав на катамаранах по реке Кубань в Карачаево-Черкесии (КЧР), во время которого погибли два туриста, арестованы. Об этом в понедельник сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по КЧР.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по КЧР предъявлено обвинение двум мужчинам, подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В настоящее время в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с февраля по 11 июня 2021 года двое обвиняемых, которые проживали в Москве и Краснодаре, приняли решение об организации сплава для группы туристов. На предоставление туристических и экскурсионных услуг они прав не имели. Один из обвиняемых нашел желающих принять участие в сплаве и получил от них около 585 тысяч рублей. В результате 18 июня во время сплава двое туристов погибли, другие получили травмы различной степени тяжести.

"Расследование уголовного дела продолжается. В соответствии с Уголовным кодексом РФ оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы", - добавили в управлении.