В Дагестане задержали разыскиваемого после драки бойца ММА Вагабова

МАХАЧКАЛА, 22 июня. /ТАСС/. Полиция в Дагестане задержала бойца смешанных боевых искусств (Mixed material arts, ММА) Ислама Вагабова, объявленного в розыск после драки в Махачкале. С 8 июня спортсмен находился в розыске, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

Ранее сообщалось, что пострадавший в результате драки накануне в Махачкале находится в больнице. Что касается участников драки, один задержан, а второй - боец смешанных единоборств Ислам Вагабов - был объявлен розыск. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").

"8 июня 2021 года в городской отдел полиции поступило сообщение, что ранее, в 16:10 в столице республики на улице М. Ярагского 30-летний местный житель с соучастником в ходе возникшего скандала нанесли телесные повреждения 36-летнему жителю Махачкалы. Один из участников был задержан в тот же день, второго - бойца ММА Вагабова - полиция разыскивала. Сегодня он задержан", - сказала собеседница агентства.

По словам источника ТАСС, по предварительной версии, пострадавшим является племянник бывшего главы Дагестана Муху Алиева, а конфликт произошел на бытовой почве.